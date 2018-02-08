Трамп хочет дать показания по "российскому делу" - CNN

Трамп уверен, что у него хватит опыта для беседы с прокурором, поскольку в бытность бизнесменом он уже принимал участие в юридических разбирательствах.

Президент США Дональд Трамп намеревается поговорить со спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером, несмотря на то, что юристы предостерегают его от подобного шага.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из окружения президента. По словам источника, Трамп уверен, что у него хватит опыта для беседы с прокурором, поскольку в бытность бизнесменом он уже принимал участие в юридических разбирательствах.

«Он думает, что у него получится. Он не понимает, насколько высоки ставки», - отметил источник.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США Джефф Сешнс был допрошен в ходе расследования о российском вмешательстве в выборы США.