Генпрокурора США допросили по делу о "российском вмешательстве"

Генпрокурор США Джефф Сешнс был допрошен в ходе расследования о российском вмешательстве в выборы США.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на министерство юстиции США.

Сешнс стал первым членом администрации президента США Дональда Трампа, допрошенным в рамках этого дела.

По данным американских СМИ, допрос длился несколько часов.

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Позднее 23 января сам Трамп заявил, что абсолютно не обеспокоен интересом спецпрокурора Мюллера, возглавляющего расследование, к Сешнсу.

Ранее адвокат Трампа заявил, что президент «горит желанием» ответить на вопросы спецпрокурора по делу «о России».