Адвокаты Трампа не советуют ему идти на допрос к спецпрокурору Мюллеру

Президент США заявлял, что хотел бы дать показания спецпрокурору по РФ. Однако адвокаты Трампа опасаются, что его могут обвинить во лжи, поскольку в прошлом он делал противоречивые заявления.

Адвокаты президента США Дональда Трампа призвали главу государства отказаться давать показания спецпрокурору по России Роберту Мюллеру в рамках расследования возможных связей предвыборных советников Трампа по РФ.

Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники, пишет DW.

Сам Трамп неоднократно говорил, что хотел бы поговорить с Мюллером о проведенном им расследовании. "На самом деле я хочу этого", - сказал президент журналистам в Белом доме в январе, но при этом добавил, что будет действовать с учетом мнения своих адвокатов.

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Трамп даже выражал готовность дать показания под присягой. Тем временем допрос, который планирует провести Мюллер, не требует от президента присяги, хотя в США предоставление ложных показаний федеральным следователям является преступлением.

По словам четырех собеседников The New York Times, адвокаты президента опасаются, что Трампа могут обвинить в даче ложных показаний следствию, поскольку в прошлом он делал противоречивые заявления. Согласно источникам, адвокаты и некоторые советники хотели бы отклонить запрос Мюллера о допросе Трампа, ссылаясь на то, что ряд вопросов, которые расследует спецпрокурор, не входит в его юридическую компетенцию.

В то же время отказ от встречи со спецпрокурором может привести к тому, что Мюллер направит Трампу повестку для дачи показаний перед большим жюри, и президент будет вовлечен в судебное дело, решение по которому будет принимать Верховный суд США.

Отказ Трампа от допроса может также вызвать обвинения в том, что он скрывает информацию от общественности. Это может негативно сказаться на позициях республиканцев.