МИД Польши ответил на израильскую критику скандального закона "о Холокосте"

Глава МИД Польши считает, что критика Израиля относительно изменений в закон об Институте национальной памяти опирается на фальшивые посылы.

Позиция Израиля в деле относительно изменений в закон об институте национальной памяти (ИНП) опирается на ложные посылы, а критические замечания являются следствием непонимания. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Читайте такжеИз-за скандального польского закона еврейский "Марш живых" могут перенести из Польши в УкраинуПо его мнению, израильская сторона хочет влиять на законодательный процесс в Польше, передает Польское радио.

«Мы находимся на этапе представления нашей позиции, Израиль тоже придерживается конкретной позиции относительно нового закона об ИНП. Считаю, что есть много недоразумений. Нужно разговаривать, представлять свои доводы и имею надежду, что этот диалог будет продолжен», - сказал он.

По словам главы польской дипломатии, критика премьер-министра Беньямина Нетаньяху относительно изменений к закону об ИНП является результатом непонимания. «Израильская сторона хочет изменить этот закон, влиять на законодательный процесс в Польше», - сказал Чапутович. По мнению министра, это является «определенной проблемой».

«Много голосов в Израиле свидетельствуют о том, что Польша якобы хотела запретить говорить правду об отдельных случаях позорной выдачи поляками евреев немцам во время Второй мировой войны или хотела наказывать за такие случаи. Для всего польского законодательства, этого закона и правовой системы это невозможно. Хотим эту информацию донести нашим партнерам в Израиле», - сказал он.

По мнению Чапутовича, «решительная» позиция Израиля опирается «на ложные посылы». «Намерение Польши является другим. Речь идет о том, чтобы не возлагать вину на Польшу, польское государство, польский народ как одно целое – речь идет о национальном государстве, а не об отдельных личностях – за преступление Холокоста, которого этот народ не совершал», - заявил Чапутович.