Над Индийским океаном исчез самолет со 150 пассажирами

Разбился авиалайнер, принадлежащий йеменской авиакомпании Yemenia, передает агентство Reuters. Самолет, на борту которого находилось около 150 человек, упал в Индийский океан в районе Коморских островов. Данных о точном месте падения и о жертвах пока нет.

Вице-президент Коморских островов подтвердил только то, что авария произошла в первые часы вторника.

Служащие авиакомпании также пока отказываются давать какие-либо комментарии, признавая, впрочем, сам факт аварии.

Известно, что потерпевший крушение самолет A-310-300 следовал из Саны (столица Йемена) в Морони (столица Коморских о-вов), а пассажирами рейса в основном были граждане Коморских островов, возвращавшиеся из Парижа.

Авиакомпания Yemenia принадлежит йеменскому (на 51%) и саудовскому (на 49%) правительствам.