Трамп заявил о необходимости обновления ядерного арсенала США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости обновления ядерного арсенала США с целью сдерживания любых попыток агрессии в будущем.
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Об этом глава Белого дома сообщил во время первого ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.
«В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и обновить наш ядерный арсенал в надежде, что никогда не придется его использовать, но сделать его настолько сильным и мощным, что он будет сдерживать каждый акт агрессии со стороны любого государства или кого-то другого», - отметил Трамп.
«Наверное, однажды в будущем будет магический момент, когда страны мира соберутся вместе, чтобы ликвидировать их ядерное оружие. К сожалению, мы еще к этому не пришли. Обидно», - подытожил президент США.
Ранее УНИАН сообщал, что администрация Трампа планирует ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident. Такие меры Вашингтон планирует предпринять для сдерживания России от использования тактических боеголовок в Восточной Европе.