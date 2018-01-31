Президент США выразил разочарование тем, что страны мира еще не пришли к согласию в ликвидации ядерного оружия.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости обновления ядерного арсенала США с целью сдерживания любых попыток агрессии в будущем.

Читайте такжеСМИ опубликовали проект ядерной доктрины США

Об этом глава Белого дома сообщил во время первого ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

«В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и обновить наш ядерный арсенал в надежде, что никогда не придется его использовать, но сделать его настолько сильным и мощным, что он будет сдерживать каждый акт агрессии со стороны любого государства или кого-то другого», - отметил Трамп.

«Наверное, однажды в будущем будет магический момент, когда страны мира соберутся вместе, чтобы ликвидировать их ядерное оружие. К сожалению, мы еще к этому не пришли. Обидно», - подытожил президент США.

Видео: Голос Америки

Ранее УНИАН сообщал, что администрация Трампа планирует ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident. Такие меры Вашингтон планирует предпринять для сдерживания России от использования тактических боеголовок в Восточной Европе.