Дал промах: Медведев непрямо посоветовал Путину уволиться

Российский премьер пытался пошутить про «кремлевский доклад» администрации США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя так называемый «кремлевский доклад» США, в шутку заявил, что те, кто не попал в него, получили повод для увольнения.

Как сообщают российские СМИ, Медведев позволил себе шутку относительно доклада с коллегами по российскому правительству. В докладе фигурируют более 200 граждан России, включая самого Медведева. При этом, там нет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса и президента РФ Владимира Путина.

Читайте также"Ограничивает аппетиты агрессора": Порошенко прокомментировал "кремлевский доклад" США«Непопадание в него ("кремлевский доклад" - ред.) - это повод уволиться, - указал российский премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В их числе все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи. В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин. В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.

В Совете федерации РФ публикацию «кремлевского списка» назвали «политической паранойей» в США, а также «попыткой взять Россию на испуг».