Из-за турецких обстрелов в Сирии пострадал древний храм – СМИ

Речь идет об арамейском храме Айн-Дара – древнейшем на территории современной Сирии, который построен примерно в 1300 году до нашей эры.

Через обстрелы турецкими военными удерживаемого курдами сирийского региона Африн пострадал древний храм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сирийского правительства и военных наблюдателей.

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Речь идет об арамейском храме Айн-Дара – древнейшем на территории современной Сирии, который построен примерно в 1300 году до нашей эры. От храма до наших времен остались большие резные базальтовые блоки и настенные рельефы.

На изображениях, которые циркулируют в интернете, однако достоверность которых не подтверждена, видно кратер от обстрела в районе храма.

Режим Башара Асада призвал к международному давлению на Турцию, чтобы предотвратить обстрелы археологических и культурных памятников.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате турецких обстрелов никто не пострадал, однако храм претерпел серьезных повреждений.

Как известно, Турция 21 января начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзного "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG), которые принадлежат к коалиции "Демократических сил Сирии" (SDF).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK. Впрочем, ранее курдские бойцы активно сотрудничали с Соединенными Штатами Америки в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.