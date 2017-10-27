Режим Асада несет ответственность за жуткую химатаку в Идлибе – эксперты ООН

Эксперты ООН назвали сирийские власти ответственными за применение отравляющего газа зарин при бомбардировке города Хан-Шейхун в начале апреля 2017 года.

Об этом информационные агентства, имеющие доступ к докладу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию фактов применения химического оружия, сообщили в четверг, 26 октября. Доклад будет представлен позднее в Совете Безопасности ООН, передает DW.com.

Эксперты ООН несколько месяцев вели расследование на всей территории Сирии - в частности, на авиабазе "Аль-Шайрат", откуда могли вылететь самолеты с зарином, и в деревнях неподалеку от Хан-Шейхуна, где за пять дней до удара по городу, был также применен зарин.

Таким образом эксперты Совместного механизма присоединились к выводам Комиссии по Сирии при Совете ООН, которая в начале сентября впервые обвинила в химической атаке Дамаск. В подготовленном комиссией документе подчеркивается, что четыре воздушных удара по Хан-Шейхуну были нанесены истребителем-бомбардировщиком Су, который использует только сирийская армия.

Читайте такжеРоссия ветировала в Совбезе ООН продолжение в Сирии миссии по исследованию химического оружия

Соединенные Штаты еще в апреле обвинили в химической атаке Дамаск. В ответ на нее США 7 апреля запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому "Аль-Шайрат" на западе Сирии. Правительство Сирии отрицает любую причастность к воздушному налету на Хан-Шейхун. Власти страны также утверждают, что после заключенного в 2013 году соглашения об уничтожении химического оружия они не располагают его запасами.

В результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 87 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550.