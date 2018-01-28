Сегодня в Финляндии избирают нового президента страны

Согласно соцопросам, фаворитом президентских выборов считается действующий глава государства Саули Ниинисте.

Сегодня в Финляндии состоится первый тур очередных президентских выборов.

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Как передает Deutsche Welle, согласно результатам проведенных ранее соцопросов, наибольшую популярность имеет действующий президент страны Саули Ниинисте. За него готовы отдать свой голос от 60 до 70 процентов опрошенных граждан.

Наиболее серьезным конкурентом нынешнего главы государства является кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто. Однако, у последнего уровень поддержки значительно меньше - от 13 до 14 процентов.

Если первый тур не определит абсолютного победителя, то через две недели состоится второй тур выборов президента страны. Право голоса имеют примерно 4,4 миллиона финнов.