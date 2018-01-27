Еврокомиссар Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации

По мнению еврокомиссара, Европа должна активнее противодействовать дезинформации.

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвинил власти Российской Федерации в целенаправленном распространении дезинформации.

Читайте такжеВ Европарламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров"Вряд ли есть сомнения в том, что сегодня мы имеем дело с замысловатой, умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации. Российские военные, очевидно, воспринимают интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию", - подчеркнул он, передает "Немецкая волна".

Кроме того, по мнению еврокомиссара, Европа должна активнее противодействовать дезинформации.

Среди примеров главных киберугроз он привел атаки хакеров, распространение компьютерных вирусов, онлайн-пропаганду терроризма, попытки манипулировать общественным мнением с помощью фейковых новостей. По мнению Кинга, последнее имеет целью превратить "нашу открытую демократическую систему в оружие, нацеленное против нас самих".

Еврокомиссар уверил, что Еврокомиссия разработала ряд проектов, направленных как на улучшение компетенции самих пользователей, так и на борьбу с онлайн-пропагандой ненависти и терроризма. Кинг добавил, что сейчас совместно со странами-членами ЕС проводится работа по реализации этого пакета мер.