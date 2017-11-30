ЕС впервые выделил деньги на борьбу с российской пропагандой

Совет ЕС и Европарламент утвердили в четверг бюджет Евросоюза на 2018 год, и впервые в истории выделили деньги на борьбу с российской пропагандой. Как сообщает пресс-служба совета, бюджет сообщества на следующий год предусматривает чуть больше 160 млрд евро финансовых обязательств, что на 0,2% больше, чем в 2017-ом году, передает ZN.ua.

"Бюджет ЕС на 2018 год установлен на уровне 160,1 млрд евро. Это на 0,2% больше по сравнению с бюджетом ЕС 2017 года с учетом поправок последних месяцев", - сказано в сообщении.

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"Два главных приоритета на 2018 финансовый год - решение миграционного кризиса и обеспечение безопасности. Также говорится об увеличении инвестиций, экономическом росте, создании рабочих мест в Европе", - заявили в ЕС.

Отдельно, впервые в истории ЕС, 800 тысяч евро будут выделены на противодействие российской дезинформации и пропаганде.

Ранее в ЕС запустили новый сайт euvsdisinfo.euдля борьбы с дезинформацией со стороны Российской Федерации. В сопроводительной информации сайта сказано о том, что он создан в рамках кампании "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию".

Как сообщал УНИАН, ранее бывший сотрудник "фабрики троллей" раскрыл технологии российской пропаганды в интернете.