Евросоюз увеличит расходы на борьбу с российской пропагандой

Евросоюз увеличит финансирование рабочей группы, занимающейся оперативным противодействием российской дезинформации. Начиная с 2018 года в течении трех лет на эти цели будет ежегодно выделяться 1,1 млн евро из бюджета ЕС, передает Голос Америки.

Читайте такжеРоссия пытается влиять на мнения голландцев о катастрофе MH17 - МВД НидерландовОперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force была создана в марте 2015 года решением глав государств и правительств стран Евросоюза. Главной задачей группы является «противодействие российским дезинформационным кампаниям».

Сотрудники группы еженедельно публикуют «Обзоры дезинформации», приводя примеры искажения фактов в российских СМИ. Для мониторинга ситуации создана сеть внештатных авторов, в числе которых – более 400 журналистов, экспертов и представителей НКО из более чем 30 стран мира.

При этом сотрудники группы особо подчеркивают, что их основной задачей является разъяснение политики Евросоюза по отношению к странам Восточной Европы и выявление ложных сообщений российских официальных лиц и СМИ. Контрпропагандой в отношении России East StratCom не занимается.