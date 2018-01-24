"Он как сосед Вован этажом ниже": журналист раскрыл рецепт успеха Путина в России

В Российской Федерации рецепт успеха президента Владимира Путина заключается в том, что он такой, как все.

В стране нет запроса на более образованного, более демократичного, более интеллектуального, более импозантного политического лидера, заявил журналист и телеведущий Евгений Киселев на чате в "Главреде".

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Невзыскательному российскому обывателю импонирует как раз то обстоятельство, что в Кремле сидит такой же мужик, как он сам, или как сосед Вован из квартиры этажом ниже, считает журналист.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявлял, что существует две причины, которые обеспечивают президенту России Владимиру Путину большую поддержку населения.

"Во-первых, секрет успеха Путина заключается в безальтернативности. Во-вторых, в страхе - как бы не стало хуже, потому что у людей воспоминание про 90-е еще очень свежо. Ну, и наш народ всегда жил по принципу, что хуже всегда может быть", - рассказал он.