Экс-министра Южной Кореи приговорили к двум годам тюрьмы за "черные списки" артистов

Бывший министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун приговорена во вторник, 23 января, апелляционным судом в Сеуле к двухлетнему заключению за составление так называемого "черного списка" деятелей искусства, критически настроенных по отношению к президенту Пак Кын Хе.

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Как передает DW.com, список включал почти десять тысяч имен и был призван лишить неудобных деятелей государственной поддержки.

Помимо бывшего министра, четыре года тюрьмы получил бывший глава президентской администрации Ким Ки Чун, проходивший по этому же делу. Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей. В июле она судом первой инстанции была приговорена к условному сроку.

Президент Пак Кын Хе 10 марта 2017 года решением Конституционного суда была отстранена от власти и досрочно смещена с поста. 31 марта она была арестована.

Вместе с Пак Кын Хе в суд, который начался в мае, была доставлена и ее подруга Чхве Сун Силь, которая и оказалась в эпицентре скандала. Ее подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Эти средства Чхве, по версии следствия, могла потратить на личное обогащение.