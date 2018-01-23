У американского побережья замечен российский шпионский корабль - СМИ

За 100 миль на юго-восток от Вилмингтона (штат Северная Каролина) американские военные заметили в международных водах российский разведывательный корабль "Виктор Леонов". Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Читайте такжеСМИ узнали, почему именно в Сан-Франциско было закрыто российское консульство Этот же корабль раньше видели в Карибском бассейне. Он был оснащен разнообразным высокотехнологичным шпионским оборудованием для перехвата сигналов связи.

"Виктор Леонов" двигался вдоль восточного побережья - вблизи мыса Канаверал и морских баз Кингс-Бей, Норфолк и Нью-Лондон, где расположены военно-морские установки США.