У американского побережья замечен российский шпионский корабль - СМИ
08:17, 23 января 2018Мир
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Американские военные считают, что он может развернуть разведывательные операции на 4-6 месяцев.
Иллюстрация REUTERS
За 100 миль на юго-восток от Вилмингтона (штат Северная Каролина) американские военные заметили в международных водах российский разведывательный корабль "Виктор Леонов". Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.
Читайте такжеСМИ узнали, почему именно в Сан-Франциско было закрыто российское консульство Этот же корабль раньше видели в Карибском бассейне. Он был оснащен разнообразным высокотехнологичным шпионским оборудованием для перехвата сигналов связи.
"Виктор Леонов" двигался вдоль восточного побережья - вблизи мыса Канаверал и морских баз Кингс-Бей, Норфолк и Нью-Лондон, где расположены военно-морские установки США.
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