У берегов США заметили российский разведывательный корабль – СМИ
У восточного побережья США во вторник зафиксировали российский разведывательный корабль.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновников США.
Российский шпионский корабль был обнаружен в международных водах, примерно в 70 милях от побережья Делавэра.
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Отмечается, что корабль, имеющий название "Виктор Леонов", последний раз наблюдали у берегов США в апреле 2015 года. По данным источника телеканала, этот корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также способен измерять возможности сонаров ВМС США.
Корабль также оборудован ракетами "земля-воздух".
"Это не вопрос большого беспокойства, однако мы наблюдаем за ситуацией", - сказал американский чиновник.
Как сообщалось ранее, Латвия заметила у своих берегов российский военный корабль.