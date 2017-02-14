У берегов США заметили российский разведывательный корабль – СМИ

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновников США.

Российский шпионский корабль был обнаружен в международных водах, примерно в 70 милях от побережья Делавэра.

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Отмечается, что корабль, имеющий название "Виктор Леонов", последний раз наблюдали у берегов США в апреле 2015 года. По данным источника телеканала, этот корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также способен измерять возможности сонаров ВМС США.

Корабль также оборудован ракетами "земля-воздух".

"Это не вопрос большого беспокойства, однако мы наблюдаем за ситуацией", - сказал американский чиновник.

Как сообщалось ранее, Латвия заметила у своих берегов российский военный корабль.