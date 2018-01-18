Нижняя палата британского парламента приняла закон о Brexit

Нижняя палата британского парламента - Палата общин - вечером в среду, 17 января, приняла закон о выходе страны из Европейского Союза. Он был поддержан 324 голосами, 295 депутатов высказались против.

Как сообщает DW, теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов.

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Закон имеет целью прекращение действия законодательства ЕС в стране, в частности, в таких сферах, как защита прав потребителей и права наемных работников. Также этим законом много европейских норм переносятся в британское законодательство, чтобы избежать хаоса.

Напомним, выход Великобритании из состава ЕС, согласно планам правительства страны, должен состояться в конце марта 2019-го года.