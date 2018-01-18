Возле полицейского участка в шведском Мальме произошел взрыв

Возле полицейского участка в шведском городе Мальме в среду вечером, 17 января, произошел взрыв.

Как сообщает Aftonbladet, взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами.

В результате взрыва никто не пострадал, здание получило повреждения. Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.

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После инцидента полиция задержала двух мужчин в возрасте около 20 лет. Известно, что один из нападавших, одетый в куртку темного цвета, бросил в направлении здания предмет, похожий на гранату.

Aftonbladet узнала также, что дома у одного из подозреваемых провели обыск. В городе выставили дополнительные полицейские патрули. На месте происшествия работают саперы и следователи.

Напомним, в конце декабря в городе Мальме на юге Швеции был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон пообещал с начала 2018 года ужесточить наказание за хранение взрывчатых веществ и их использование для нападения на правоохранителей.