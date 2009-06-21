Германию и Данию соединит мост длиной в 20 км

Несмотря на протесты «зеленых» и жителей прилегающих регионов, Бундестаг утвердил договор между Германией и Данией о строительстве 20-километрового моста через пролив Фемарн-Бельт в Балтийском море, передает Deutsche Welle.

«Зеленые» предупреждают о негативном влиянии строительства и эксплуатации моста на морскую флору и фауну. Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания опасается потери множества рабочих мест в связи с прекращением паромного сообщения между островами. Кроме того, туристическая отрасль ожидает убытков в годы строительства моста.

Бюджет проекта составляет ?5,6 млрд, из которых около ?800 млн предоставит немецкое правительство. Основную же часть затрат – ?4,6 млрд – возьмет на себя Дания, в собственности которой впоследствии и будет находиться мост. На нем предусмотрены четыре полосы для движения автомобилей и двухколейная железная дорога.

За использование моста предполагается взимать плату. Строительные работы начнутся в 2012 году, а через шесть лет планируется пустить мост в эксплуатацию.