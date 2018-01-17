Тиллерсон увидел попытку КНДР "посеять раздор" между США, Россией и Китаем

Несмотря на попытки северокорейского руководства, власти США, России и Китая остаются едины в своей позиции по ядерной проблеме КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

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«Есть одна политика и одна цель — это полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Наше единство и общие цели с другими (странами) в регионе, особенно с Россией и Китаем, останутся неизменными, несмотря на частные попытки Северной Кореи разделить нас и посеять раздор», — сказал Тиллерсон.

Он также отметил, что в данный момент военная деятельность почти не требуется для имплементации санкций в отношении КНДР.

Ранее сообщалось, что Япония призвала другие страны разорвать дипотношения с КНДР.