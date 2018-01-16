Энрике Иглесиас впервые показал фото своего новорожденного малыша

21:39, 16 января 2018
Мир
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16 декабря 2017 года российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила певцу двойню.

enriqueiglesias Instagram

Всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал фото своего новорожденного малыша. 16 декабря 2017 года российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила артисту двойню.

Фотографию певец опубликовал в своем Instagram.

Всего за час фотография собрала более 600 тыс. лайков и массу восторженных комментариев. 

Как сообщал УНИАН, бывшая российская теннисистка Анна Курникова и всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас на 17-м году отношений стали родителями: у пары родились двойняшки - мальчик и девочка.

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Теги: #ребенок Иглесиаса фото#ребенок Иглесиаса и Курниковой