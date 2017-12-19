СМИ: теннисистка Анна Курникова родила певцу Энрике Иглесиасу двойню

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас на 17-м году отношений стали родителями: у пары родились двойняшки - мальчик и девочка.

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По информации журнала TMZ, счастливое событие произошло 16 декабря в Майами, где влюбленные проживают с самого начала своего романа. Мальчика назвали Николасом, а девочку - Люси.

Отношения Иглесиаса и Курниковой начались в 2001 году. Информация о том, что они связали себя узами брака, периодически поступала в СМИ, но пара ее опровергала, утверждая, что свадьбы у них в планах нет, по крайней мере – до рождения первого ребенка.

Сами новоиспеченные родители пока хранят молчание и никак не подтверждают известий о радостной перемене в их жизни, лишь выкладывая счастивые фото с прогулки.