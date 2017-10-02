Почему Косово можно: в Сербии раскритиковали позицию ЕС по референдуму в Каталонии

Сербия критикует ЕС за то, что, не признавая референдум в Каталонии, блок признал отделение Косова. Такую позицию высказал президент Сербии Александр Вучич, сообщает Европейская правда со ссылкой на портал B92.

"Вопрос, который сегодня Европейскому Союзу может задать каждый гражданин Сербии: как так получилось, что референдум о независимости Каталонии – незаконный, а в вопросе отделения Косова это позволили даже без референдума", - заявил Вучич.

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"Как может быть законным провозглашение независимости Косова, даже без референдума, и как могли 22 страны ЕС признать эту независимость, если это разрушает европейское право и его принципы?" - добавил президент Сербии.

Он отметил, что хотел бы публично задать этот вопрос институтам ЕС, хотя и считает, что альтернативы членству Сербии в блоке нет.

"Так почему же Каталонии нельзя, а Косову можно? На этот вопрос сербам не ответят", - заявил Вучич.

Как сообщал УНИАН, в Европейской комиссии заявляют, что референдум о независимости Каталонии является незаконным, и призывают все стороны к диалогу.

Напомним, за обретение независимости Каталонии от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, которые участвовали в референдуме. По последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума пострадали 844 человека.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы заслужили свое право на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме.

Тем не менее, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии не было никакого референдума, назвав это “инсценировкой”.