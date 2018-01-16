В Палестине приостановили признание Израиля государством - СМИ

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) приостановил признание Израиля в качестве государства, а также прекратил сотрудничество в сфере безопасности и экономики «для достижения независимости национальной экономики».

Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на документ, принятый руководством ООП в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, передает РБК.

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Принятые меры будет действовать до тех пор, пока Израиль не признает Палестину государством в границах 1967 года и не отменит своего решения о присоединении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы, а также не прекратит строить свои поселения на спорных территориях.

Совет также «подтвердил решимость палестинского народа всеми возможными средствами бороться с режимом израильской оккупации».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Трамп объявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.