В МИД России прокомментировали новые персональные санкции США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые персональные антироссийские санкции США являются попыткой повлиять на ситуацию в РФ накануне выборов, сообщает Европейская правда.

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Об этом он сказал в субботу, комментируя подготовку в США доклада, содержащий перечень лиц, против которых могут быть введены американские санкции.

Он сообщил, что Москва ожидает появление двух докладов администрации президента США относительно санкций до конца января.

"Мы относимся ко всему этому по-философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно накануне президентских выборов", - заявил заместитель министра.

Он добавил, что Россия уже сейчас рассматривает возможность "зеркального ответа".

"Решение по этому поводу будет принимать президент РФ в надлежащее время. Употребляя американскую же лексику, хочу сказать, что все опции остаются у нас на столе", - сказал Рябков.

Ожидается, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против России в начале февраля в связи с вмешательством в президентские выборы в 2016 году в США. Россия неоднократно отрицала вмешательство.