В РосСМИ появился список "друзей Путина", над которым работают в США

Российский политик Олег Митволь утверждает, что в его распоряжении есть список фигурантов нового «кремлевского доклада» США, в отношении которых могут быть введены санкции.

Как сообщает «Дождь», всего в предоставленном Митволем списке фигурируют 568 физических и юридически лиц. По словам политика, он получил список от своего источника во внешнеполитических кругах.

Митволь, при этом подчеркивает, что вариант списка неокончательный, он был составлен неделю назад.

Отмечается, что значительную часть списка составляют крупные российские банки и их дочерние предприятия. В частности - ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Росэксимбанк, «Глобэкс», Проминвестбанк и другие.

Кроме того, в списке фигурируют государственные нефтегазовые компании (в том числе дочерние предприятия «Роснефти» и «Газпрома»), и компании связанные с обороной и промышленностью («Росборонэкспорт», концерны «Авиаприборостроение» и «Орион»).

Есть в списке и частные компании: «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова и дочерние предприятия «Новатэка» Леонида Михельсона. Также в предоставленном Митволем списке есть «Частная военная компания Вагнера».

В списке много людей, которые ранее уже попадали под санкции США, а также тех, кто связан с войной в Украине и присоединением Крыма. Речь идет о экс-президенте Украины Викторе Януковиче, его сыне Александре и бывшем премьер-министре Украины Николае Азарове. В список попал также приближенный к Путину украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук.

Читайте такжеГосдеп США продолжает работу по усилению санкций против России Отмечается, что в список попали ряд лиц, которых ранее связывали с Владимиром Путиным: Петр Колбин, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, а также Кирилл и Юрий Ковальчуки.

В список вошли российские чиновники: вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, советник президента Сергей Глазьев. Есть также представители парламента: спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и «депутат» Наталья Поклонская.

Как сообщал УНИАН, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Документ, среди прочего, обязал органы исполнительной власти США предоставить к началу февраля 2018 года список лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Тем временем, министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что его ведомство работает над списком. По его словам, документ может быть обнародован в ближайшем будущем.