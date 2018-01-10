У Трампа предлагали вывести войска США из Балтии в угоду Путину – СМИ

Высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США в администрации Трампа предлагал радикальный шаг: сократить американские силы в Европе, чтобы получить благосклонность Кремля.

Об этом пишет журналист The Daily Beast Спенсер Акерман, передает Голос Америки.

Предложение звучало в начале президентства Трампа, как попытка "переформатировать интересы в контексте новых отношений с Россией". Эти слова высокопоставленного чиновника Совета нацбезопасности США Гаррингтона пересказал изданию The Daily Beast бывший чиновник.

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Хотя, в конце концов, это предложение не было одобрено, оно стало первым известным свидетельством того, что советники Трампа пытались переформатировать войска США в угоду Путину.

Гаррингтон был убежден, что экономические санкции, особенно против России, в конце концов, навредят и США. Гаррингтон отвергал наличие интересов США в странах Балтии и высказывал сомнения относительно важности этих стран для американо-российских отношений.

Американские силы находились на континенте 70 лет сначала с целью сдерживания Советского Союза, а затем для заверения союзников США в защите против возможных действий России у своих границ, отмечает издание.

Гаррингтон, по словам бывшего коллеги, заявлял о возможности вывода войск США из стран Балтии, считая, что это вызовет ответную реакцию Кремля.

Бывший коллега считал эту идею опасно наивной, полагая, что Кремль, скорее всего, будет рассматривать одностороннее уменьшение количества военных в Восточной Европы как "зеленый свет" из Вашингтона для дополнительных провокаций в Украине, Сирии и других местах, говорится в статье.

"У меня было ощущение, что мы что-то отдаем, но не известно, что получим взамен", - сказал бывший чиновник.

Хотя США не имеют формального базирования в Прибалтике, они разместили 150 военных в регионе после вторжения России в Крым в 2014 году и с того времени проводили их ротацию. США также принимали участие в операциях НАТО в регионе.

Бывший чиновник считает, что Гаррингтон, который остается в Национальном совете безопасности США не передал предложение начальству, ведь нынешний советник по национальной безопасности генерал Макмастер не воспринял бы это.

Гаррингтон, по словам Макмастера, помогал в подготовке «Национальной стратегии по безопасности». Документ не содержит никакой информации о выводе сил США, однако, отмечает, что "соревнование" с Россией, Китаем и Северной Кореей "требуют от Соединенных Штатов переосмысление стратегии последних двадцати лет, которая базировалась на том, что привлечение этих конкурентов и их включение в международные организации и мировую торговлю превратит их в обычных актеров и партнеров, которые заслуживают доверия. В основном, это положение оказалось несправедливым", - отмечается в документе.