У Трампа не сомневаются во вмешательстве Кремля в выборы президента США

В Белом доме не сомневаются, что за попытками вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году стоял Кремль.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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«Да, это безусловно случилось, и президент также официально об этом заявлял, – сказал советник главы Белого дома. – Мы, со своей стороны, должны найти способ ответить на эту очень продвинутую стратегию, на этот новый вид угрозы, которую Россия усовершенствовала разными способами, в том числе с использованием дезинформации и пропаганды, инструментов, предоставляемых социальными сетями для того, чтобы поляризовать общество, внести раздор и настроить (разные политические группы) друг против друга... Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия».

По словам советника президента США, Кремль не ограничился вмешательством в американскую избирательную кампанию.

«Русские очень активно действовали также в Европе, - сказал Герберт Макмастер. – Совсем недавно (вмешивались) в выборы во Франции, в проведение референдума, посвященного (судьбе) Каталонии в Испании. Вы видите, что они активны в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга».

Макмастер считает, что Россия неизбежно поплатится своей репутацией за попытки использовать деструктивные действия Ирана на Ближнем Востоке.