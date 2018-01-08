При пожаре в Трамп-тауэр пострадали двое

Два человека пострадали, один из них получил серьезные травмы при пожаре в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

По последним данным пожарной службы города, жизнь пострадавшего может находиться в опасности.

Сам президент США Дональд Трамп был в это время в Вашингтоне.

Ранее Сын президента США Дональда Трампа Эрик написал в твиттере, что пожар в 68-этажной Трамп-тауэр был «небольшим возгоранием электрического происхождения».