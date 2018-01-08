ФБР и адвокаты договариваются о допросе Трампа по "российскому делу" - СМИ

Юристы президента США Дональда Трампа изучают возможность допроса их клиента специальным прокурором ФБР Робертом Мюллером. Следственные действия должны произойти в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

Как сообщают американские СМИ со ссылками на собственные источники, в настоящее время адвокаты и представители следственного органа договариваются о формате беседы, а также ее месте, продолжительности и других связанных условиях. Про компромисс в этих вопросах говорить пока рано, как и об официальном статусе этой встречи, ибо защита Трампа настаивает на том, чтобы это не было оформлено именно как допрос.

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Ранее сообщалось о том, что за заговор против США бывшему руководителю избирательного штаба нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Полу Манафорту может грозить 80 лет заключения. В частности, ему, очевидно, придется ответить и за работу пиарщика и лоббиста экс-президента-беглеца Виктора Януковича. По одному из обвинений политтехнолог обогащался в Украине, а на родине с этих денег не платил налогов. Но ФБР за него взялась прежде всего из-за возможного вмешательства России в президентские выборы в США.