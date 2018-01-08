В Португалии определились с ведущими Евровидения-2018 (фото)

В столице Португалии Лиссабоне, где уже в мае состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2018" определились с ведущими.

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Так, музыкальное соревнование будут вести четверо женщин. Соответствующая информация появилась на официальном сайте песенного первенства.

"История Евровидения была сделана в прошлом году в Киеве, когда впервые ведущими выбрали троих мужчин. Сегодня для проведения шоу вживую из Лиссабона выбрали четырех женщин", – говорится в сообщении.

Так, ведущими "Евровидения-2018" стали Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.

Напомним, что в 2017 году "Евровидение", которое проходило в Киеве, впервые в истории музыкального конкурса вели трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.