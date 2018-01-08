Глава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинами

Редактор британской телерадиовещательной корпорации «Би-Би-Си» в Китае Керри Грейси заявила об увольнении по собственному желанию с должности в Пекине в знак протеста против разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Решение Грейси является следствием принудительной публикации в 2017 году уровней заработной платы ведущих сотрудников «Би-Би-Си». Обнародование этих данных показало, что две трети среди наиболее высокооплачиваемых сотрудников были мужчинами.

Керри Грейси, которая проработала в британской телерадиовещательной корпорации 30 лет, заявила на личном веб-сайте, что больше не может выполнять свою работу на высоком уровне, поскольку противостоит руководству в вопросе оплаты труда.

Грейси указала, что два из четырех международных редакторов «Би-Би-Си», оба мужчины, заработали как минимум на 50% больше, чем две женщины на этих же должностях. Она сказала, что хочет больше денег для себя, но требует, чтобы «Би-Би-Си» придерживалась английского законодательства, требуя равной оплаты за одинаковую работу.

Представитель «Би-Би-Си» подтвердила обязательства медиакорпорации относительно равной оплаты труда и заявила, что отдельный доклад о оплате сотрудников на высшем уровне будет издан в «не слишком отдаленном будущем».