Мэй поддержала решения Трампа на фоне выхода скандальной книги о его интеллекте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп действует в интересах своей страны. Об этом она рассказала BBC.

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«Когда я общаюсь с президентом Трампом, я вижу человека, который уверен, что его решения полностью отвечают интересам США»,— сказала она.

Таким образом Мэй прокомментировала заявление автора книги «Огонь и ярость» Майкла Вулффа об интеллекте Трампа.

Майкл Вольф, автор книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» в интервью радио «Би-би-си» заявил, что его книга может произвести «эффект голого короля» и положить конец правлению президента США Дональда Трампа.