В аэропорту Торонто столкнулись два самолета (фото, видео)
Самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста одного воздушного судна.
В международном аэропорту Торонто столкнулись два самолета. Об этом сообщает CBC News.
В сообщении сказано, что самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.
Видео опубликовано на YouTube Stan I.
По информации издания, пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.
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Информации о пострадавших не поступало. На место инцидента прибыли аварийные службы. Отмечается, что в Канаде сейчас наблюдается аномально холодная погода, что усложняет работу наземных служб.
Ранее в аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета.