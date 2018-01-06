В аэропорту Торонто столкнулись два самолета (фото, видео)

В международном аэропорту Торонто столкнулись два самолета. Об этом сообщает CBC News.

В сообщении сказано, что самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.

Видео опубликовано на YouTube Stan I.

По информации издания, пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Информации о пострадавших не поступало. На место инцидента прибыли аварийные службы. Отмечается, что в Канаде сейчас наблюдается аномально холодная погода, что усложняет работу наземных служб.

Ранее в аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета.