В аэропорту Торонто столкнулись два самолета (фото, видео)

10:29, 06 января 2018
Мир
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Самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста одного воздушного судна.

Иллюстрация / John-Ross Parks/via REUTERS

В международном аэропорту Торонто столкнулись два самолета. Об этом сообщает CBC News

В сообщении сказано, что самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet. 

Видео опубликовано на YouTube Stan I.

По информации издания, пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. 

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Информации о пострадавших не поступало. На место инцидента прибыли аварийные службы. Отмечается, что в Канаде сейчас наблюдается аномально холодная погода, что усложняет работу наземных служб.

Ранее в аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета.

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