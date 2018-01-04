США приостановят совместные военные учения с Южной Кореей на время Олимпиады

Американские военные заявляют, что приостановят совместные военные учения с Южной Кореей до окончания зимней Олимпиады, которая в феврале пройдет в Пхёнчхане.

«Министерство обороны поддерживает решение президента и то, что отвечает интересам альянса (Южной Кореи и США – ред.)», – сказал представитель Пентагона, передает Радио Свобода.

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Ранее сегодня в администрации президента Южной Кореи заявили, что президент США Дональд Трамп согласился отложить любые военные учения до окончания Олимпиады.

Совместные военные учения США и Южной Кореи критиковали в КНДР. Пхеньян заявлял, что таким образом происходит подготовка к вторжению в Северную Корею.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 1 января заявил, что Пхеньян может направить свою сборную на зимние Олимпийские игры.

Олимпиада начнется в южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля и продлится до 25 февраля.