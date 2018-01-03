Эстония в честь 100-летия выпустит почтовую марку из серебра

Почтовая служба Эстонии (Omniva) к столетию Эстонской Республики выпустит уникальную почтовую марку из чистого серебра.

Об этом говорится в сообщении на сайте службы, пишет Европейская правда.

Серебряная марка с изображением большого герба Эстонии будет выпущена 22 февраля. Номинальная стоимость марки размером 28 x 38 мм и весом 1,2 грамма - 10 евро.

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Каждая марка будет упакована в прозрачную защитную пластиковую капсулу. Первые две сотни юбилейных марок будут также упакованы в подарочную коробку. Серебряная марка выйдет ограниченным тиражом.

"Это первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра, и поскольку время ее выхода - 100-летия Эстонской Республики - символично, марка идеально подходит в качестве памятного сувенира как для самого себя, так и для подарка", - говорится в сообщении.