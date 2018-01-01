Канада начала председательство в "Большой семерке"

Канада с 1 января начала председательствовать в «Большой семерке» промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады.

«Как председательствующая страна в G7 Канада проведет саммит лидеров «Большой семерки» 8-9 июня в регионе Шарлевуа (Квебек). Расположенный между Лаврентийскими горами и рекой Святого Лаврентия регион Шарлевуа - открытый, широкий и гостеприимный, и является идеальным местом для положительных и продуктивных дискуссий по вопросам, которые имеют значение для Канады, «Большой семерки» и мира», - говорится в сообщении.

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Председательство к Канаде перешло от Италии. 31 декабря Канада поздравила Италию с завершением председательства в «Большой семерке». «Поздравление Италии за успешное председательство в G7», - говорится в микроблоге Twitter канадского председательства.

Как известно, страна, которая председательствует в G7, меняется каждый календарный год.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году в рамках G7 была создана Группа поддержки Украины. Ее создали по инициативе президента Европейской комиссии в ответ на назначение реформаторского правительства после драматических событий на Майдане.

21 декабря 2017 министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина ожидает от председательства Канады в «Большой семерке» в 2018 году увеличение давления на Российскую Федерацию и принятие решения о возможности поставок оружия Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнула, что вопрос Украины будет важным во время председательства Канады в «Большой семерке» в 2018 году.