Опубликован список самых "пиратских" сериалов 2017 года

Назван сериал, чаще всего скачиваемый с пиратских сайтов в 2017 году, сообщает Esquire. В шестой раз подряд им стала «Игра престолов».

Финальный эпизод сериала одновременно скачивали 400 тысяч человек. Многие, помимо торрента, используют стриминговые сервисы, просмотры на которых значительно сложнее отследить.

Второе место занимает сериал «Ходячие мертвецы». Также в топ-10 вошли «Теория большого взрыва», «Флэш, «Побег», «Шерлок» и «Викинги».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на сегодняшний день вышло семь сезонов «Игры престолов», заключительный восьмой появится в 2019 году. Сериал завоевал множество престижных премий и собрал армию фанатов.