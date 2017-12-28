В Калифорнии по улицам прогулялась медведица с медвежатами (видео)

11:57, 28 декабря 2017
Мир
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Животные посетили город поздним вечером, скорее всего, в поисках пищи. 

В Калифорнии медведица с двумя детенышами спокойно бродила по улицам Тахо-Сити, совершенно не боясь ни людей, ни машин.

Как говорится в сюжете ТСН, животные посетили город поздним вечером, скорее всего, в поисках пищи. 

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Ранее сообщалось, что в США рой пчел атаковал посетителей магазина.

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Теги: #медведица в Калифорнии#медведица на улице