В США рой пчел атаковал посетителей магазина, есть пострадавшие (видео)

Пчелы атаковали посетителей магазина в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего пострадали шесть человек. Среди пострадавших - один из пожарных, прибывших на вызов. Свидетели говорят о хаосе, который поднялся возле магазина, когда на людей набросился рой пчел. Пожарным, которых вызвали спасать ситуацию, пришлось заливать насекомых пеной, чтобы утолить их агрессивный настрой.

Читайте такжеВ Йоркшире украли 24 тысячи пчел стоимостью до 2 тысяч фунтов

Ранее в Таиланде пчелы начали охранять рисовые поля от диких слонов.