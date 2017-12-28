Режим Асада обвинили в свободном передвижении боевиков ИГИЛ по территории Сирии
По оценкам возглавляемой США коалиции, в Ираке и Сирии остается до одной тысячи боевиков группировки «Исламское государство».
Представители возглавляемой США международной коалиции утверждают, что боевики группировки «Исламское государство» свободно передвигаются через территорию Сирии.
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«Они двигаются безнаказанно через территории, контролируемые режимом (президента Сирии Башара Асада – ред.), демонстрируя, что режим явно или не желает, или не может победить группировку «Исламское государство» в пределах своих границ», – заявил заместитель командира коалиционных сил, генерал-майор британской армии Феликс Гедни, передает Радио Свобода.
Несмотря на высказанное недовольство, Гедни заявил, что коалиция не будет пытаться уничтожить боевиков с помощью авиаударов, когда будет фиксировать их на контролируемой правительством Сирии территории. Коалиционные силы в этом деле дальше будут полагаться на правительство Сирии и его союзника Россию, которые должны преследовать боевиков в этих районах, расположенных к западу от реки Евфрат.
«Мы хотели бы призвать сирийский режим очистить от боевиков те районы, которые сейчас находятся под их контролем», – добавил британский генерал.
По оценкам коалиции, в Ираке и Сирии остается до одной тысячи боевиков группировки «Исламское государство». Тем не менее, считает Гедни, борьба против этих боевиков не завершилась.