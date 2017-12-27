Пентагон назвал количество находящихся в Ираке и Сирии террористов "Исламского государства"

В Ираке и Сирии остаются около тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), рассказал представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон.

Читайте такжеВласти Ирака официально объявили об окончании войны с "Исламским государством"«До сегодняшнего дня мы оценивали численность (террористов. - ред.) на уровне менее 3 тыс. человек. Но, согласно полученным сегодня данным, в Ираке и Сирии остаются порядка 1 тыс. человек»,- цитирует военного портал Military.com. По словам полковника, коалиция оказывает помощь военным и правоохранительным органам Ирака для пресечения попыток террористов пересечь иракско-сирийскую границу.

В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и в Ираке.