Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым. Актера ввели в искусственную кому, сообщает РенТВ.

Обычно при тяжелых заболеваниях, когда состояние человека не улучшается на протяжении длительного времени, к такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Как сообщал УНИАН, 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в конце ноября с диагнозом "сепсис". 29 ноября актер Олег Табаков перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.