Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому
11:00, 27 декабря 2017Мир
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Актер Олег Табаков 29 ноября перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Таким образом медики хотят снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов / Фото Театра-студии Олега Табакова
Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым. Актера ввели в искусственную кому, сообщает РенТВ.
Обычно при тяжелых заболеваниях, когда состояние человека не улучшается на протяжении длительного времени, к такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.
Как сообщал УНИАН, 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в конце ноября с диагнозом "сепсис". 29 ноября актер Олег Табаков перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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