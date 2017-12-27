Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому

11:00, 27 декабря 2017
Мир
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Актер Олег Табаков 29 ноября перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Фото Театра-студии Олега Табакова

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым. Актера ввели в искусственную кому, сообщает РенТВ

Обычно при тяжелых заболеваниях, когда состояние человека не улучшается на протяжении длительного времени, к такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов. 

Как сообщал УНИАН, 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в конце ноября с диагнозом "сепсис". 29 ноября актер Олег Табаков перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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Теги: #Олег Табаков в коме#состояние Олега Табакова