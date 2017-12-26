Из британского архива исчезли документы, касающиеся спорных исторических моментов

Тысячи правительственных документов, в которых изложены некоторые из самых спорных эпизодов британской истории ХХ века., исчезли после того, как государственные служащие удалили их из Национального архива Британии, а затем заявили об их утрате.

Всего исчезло около тысячи документов, сообщает The Guardian.

Среди потерянных файлов было и известное письмо русского революционера Зиновьева, в котором офицеры британской разведки МИ-6 планировали свержение первого лейбористского правительства.

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Также исчезли документы о деятельности Коммунистической партии Британии во времена «холодной войны»; информация о том, как британское правительство завладело российскими государственными фондами после революции 1917 года; файлы про оборонные соглашения между Великобританией и Малайзией в конце 50-х годов прошлого столетия, перед тем как обе страны вступили в войну с Индонезией и много других документов.

Министерство иностранных дел позже сообщило, что документы нигде не нашли. Почему документы были изъяты и почему нет их копий в ведомстве отказались сообщать.

Как сообщал УНИАН, в Новой Зеландии обнаружили уникальный архив 1945 года.