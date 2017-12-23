Госдеп заявил о предоставлении Украине "усиленных оборонительных возможностей"

Пресс-служба Госдепартамента США после сообщений в СМИ о намерениях Трампа одобрить поставки в Украину противотанковых ракет заявила, что Штаты поставят Украине " усиленные оборонительные возможности ".

Как передает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление, на такой шаг Вашингтон идет для помощи Украине в отражении атак пророссийских сепаратистов в восточной части страны.

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«Наша помощь носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться», - говорится в заявлении департамента.

Отмечается, что решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защитите ее территориальной целостности и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом не уточняется, о каких именно «усиленных оборонительных возможностях» идет речь.

Ранее издание ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Государственном департаменте США сообщило, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет правительству Украины.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.