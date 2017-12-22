Мэй объявила о победе над "Исламским государством" в Ираке и Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления перед британскими военными на военной базе Акротири на Кипре заявила о крахе террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии и Ирака.

Читайте такжеВласти Ирака официально объявили об окончании войны с "Исламским государством"«Всего три года назад группировка ИГ объявила о создании халифата на территории Сирии и Ирака, где совершались самые варварские деяния и откуда планировались убийства в наших городах, на нашей родине. Но во многом благодаря вашим усилиям так называемый "халифат"... больше не имеет такой значительной территории», - цитирует The Telegraph ее обращение к военным.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и в Ираке.