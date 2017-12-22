В Неаполе взорвалась почтовая посылка, есть погибший

В итальянском Неаполе в результате взрыва почтовой посылки, в которой находилось взрывное устройство, один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает издание Rai News.

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В результате взрыва повреждены фасад здания, а также два припаркованных поблизости автомобилям.

Как уточняет издание, в результате взрыва пострадали два человека. Мужчина, 32-летний Антонио Перна, был доставлен в больницу Лорето-Маре, где умер вскоре после поступления. Вторая пострадавшая - 43-летняя Моника Венерусо - доставлена в больницу Кардарелли.

Полиция проводит расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в немецком Потсдаме в помещении аптеки рядом с рождественской ярмаркой, где в то время было много людей, обнаружили взрывное устройство. Он был обезврежен полицией.