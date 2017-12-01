В Потсдаме возле рождественской ярмарки нашли взрывчатку

В пятницу, 1 декабря, в немецком Потсдаме в помещении аптеки рядом с рождественской ярмаркой, где в то время было много людей, обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает Bild.

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Взрывчатку в аптеку доставили в посылке. Работник заведения, увидев там провода, вызвал полицию.

Всех людей из района вокруг аптеки эвакуировали, после чего взрывотехники произвели контролируемый взрыв. Кто мог доставить туда взрывчатку, полиция пока выясняет.

По словам главы Западного полицейского управления Питера Мейрица, полиция начала проверку после сообщения о подозрительном пакете размером 40 на 50 сантиметров. Об этом пишет газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

По данным издания, пакет подбросили к одной из находящихся в районе аптек.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов успешно обезвредили устройство.