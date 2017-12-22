Необычный Санта: в Тайланде подарки малышам раздают слоны (фото)

Во время школьных рождественских мероприятий в городе Аюттхая в Тайланде появились необычные Санта Клаусы.

Во время парада Санта Клаусов вместе с переодетыми в костюмы школьниками и учителями прошлись три слона, передает Reuters.

Во время празднований животные одетые в костюмы раздавали подарки таиландским малышам и показывали различные цирковые трюки.

Также необычные Санта Клаусы приобщились к рисованию рождественского плаката.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Бейрута в Ливане установили необычную новогоднюю "елку" - сотни зеленых бананов выложенные конусом и украшенные красными блестящими шарами и цветами.