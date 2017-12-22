Необычный Санта: в Тайланде подарки малышам раздают слоны (фото)
11:13, 22 декабря 2017Мир
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Во время парада Санта Клаусов в городе Аюттхая появились слоны переодетые в костюмы.
Слон в костюме Санта Клауса в Таиланде / REUTERS
Во время школьных рождественских мероприятий в городе Аюттхая в Тайланде появились необычные Санта Клаусы.
Во время парада Санта Клаусов вместе с переодетыми в костюмы школьниками и учителями прошлись три слона, передает Reuters.
Во время празднований животные одетые в костюмы раздавали подарки таиландским малышам и показывали различные цирковые трюки.
Также необычные Санта Клаусы приобщились к рисованию рождественского плаката.
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